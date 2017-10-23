Kobe: Kane Messi veya Ronaldo olabilir

Karşılaşmayı izleyenlerden biri olan efsane basketbolcu Kobe Bryant, "Futbolu çok seviyorum. Avrupa'da futbol maçlarını izlemekten keyif alıyorum. Bu maçta da harika bir atmosfer vardı" dedi.

Birleşik Amerikalı basketbolcu, soyunma odasında tanışma fırsatı bulduğu Harry Kane hakkında da "İyi, hatta çok iyi bir futbolcu. Daha çok genç. Kendini geliştireceğini düşünüyorum. Bir Ronaldo veya bir Messi olabilir. Kendine inanır ve çok çalışmayı sürdürürse o düzeye gelecektir. Onun savaşan yapısını ve futbol oynama tarzını çok beğeniyorum" yorumunu yaptı.

24 YAŞINDA RONALDO'YU GEÇTİ

24 yaşındaki Harry Kane, Liverpool maçındaki dublesiyle Premier Lig'de 125 maçta 86 gole ulaştı.

Ronaldo'nun Premier Lig kariyerinde 84 golü bulunuyor, üstelik bu sayıya Manchester United formasını 196 kez giyerek ulaşmıştı. Premier Lig tarihinin en golcü ismi olan Alan Shearer, paylaştığı twitter mesajıyla Kane'in bu sayıyı geçebileceğini düşündüğünü gösterdi.