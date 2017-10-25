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Kocaman'ın yardımcısı Konya'nın yeni hocası oldu

Atiker Konyaspor yeni teknik direktörünü buldu. Yeşil-beyazlılar, Fahreddin Ömeroviç ile prensipte anlaşmaya vardı.

Kocaman'ın yardımcısı Konya'nın yeni hocası oldu
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Konyaspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor’a 2-1 yenilmiş, kulüp yönetimi maçın ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı.

AYKUT KOCAMAN'IN YARDIMCISI

Yeşil-beyazlılar yeni teknik direktörünü kısa sürede belirledi. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Fahreddin Ömeroviç ile anlaşma sağlandı. Aykut Kocaman döneminde Atiker Konyaspor'da da görev yapan Ömeroviç'in Konya'ya giderek yeşil-beyazlılarla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sezona Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başlayan Atiker Konyaspor, Süper Lig’de oynadığı 9 maçta aldığı 6 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

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