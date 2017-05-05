Koeman'dan Barcelona açıklaması

Koeman bununla birlikte bir gün Barcelona'yı çalıştırma hayalleri kurduğunu gizlemedi.

"SÖZLEŞMEME SADIK KALACAĞIM"

Futbolculuk döneminde Barcelona ile büyük başarılar yaşayan Koeman, halen çalıştırdığı Everton'dan ayrılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kulübü aksi yönde bir karar almadığı sürece 3 yıllık sözleşmesini tamamlayacağığını vurgulayan Koeman bununla birlikte, bir gün Barcelona'yı çalıştırma hayalleri kurduğunu gizlemedi.

"İKİ BÜYÜK HAYALİM VAR"

Hollandalı teknik adam "Barcelona'nın yeni teknik direktörü ben olmayacağım. Ancak teknik direktör adayları arasinda adımın geçmesi bile gurur verici. Teknik direktör olarak 2 büyük hayalim var. Biri Hollanda Milli Takımı; diğeri de Barcelona'yı çalıştırmak. Herkes benim Barcelonalı olduğumu biliyor. Bir gün, bana her şeyimi veren bu kulübe borcumu ödemek istiyorum" dedi.

Ronaldo Koeman, 1989-1995 yılları arasında Katalan ekibinin formasını giymiş ve 1992'de Barcelona'ya, Sampdoria karşısında Avrupa'nın 1 numaralı kupasını kazandıran frikik golünü atmıştı.