Koke 2024'e kadar uzattı

Sözleşmesini 5 yıl daha uzatan Koke, 2024 yılına kadar Atletico Madrid forması giymeye devam edecek.

Resmi imzaların atılmasının ardından, sportif direktör Caminero; "Koke takımımızın liderlerinden biri. Altyapımızdan Atletico değerleri ile yetişen Koke'nin, uzun yıllar daha takımımızın formasını giyecek olmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.

Atletico Madrid'in altyapısında yetişen 25 yaşındaki Koke, a takımın formasını ilk kez 2009 yılında giymişti. O günden beri Atletico ile 250 maça çıkan Koke, aralarında UEFA Avrupa Ligi ve La Liga şampiyonluğunun da bulunduğu 5 kupa kazandı. Koke-nin peşinde Barcelona'nın olduğu konuşuluyordu.