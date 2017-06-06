Kolasinac resmen Arsenal'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Schalke ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Sead Kolasinac'ı renklerine bağladığını açıkladı. Arsene Wenger, böylelikle yeni sezon için ilk transferini yapmış oldu.

TÜRK TAKIMLARI DA TALİP OLMUŞTU

Birçok takımın ilgilendiği 23 yaşındaki Kolasinac, geçtiğimiz haftalarda Arsenal ile söz kesmişti. An itibariyle de bu gelişme resmiyete kavuşmuş oldu. Kolasinac ile Manchester City, Milan, Juventus da ilgilenirken, bazı Türk takımlarının da adı geçiyordu.

Schalke 04'te senelik 2 milyon Euro kazanan Kolosinac'ın yeni maaşı konusunda bilgi verilmedi. Sead Kolasinac bu sezon Schalke 04 formasıyla 36 resmi maçta forma giyerken 3 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Sol bekte forma giyen genç futbolcu, 2012'den bu yana Schalke formasıyla boy gösteriyordu