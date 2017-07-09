Köln Modeste'yi kadroya almadı

lmanya Bundesliga ekiplerinden Köln, Çin Ligi takımlarından Tianjin Quanjian'e transfer olacağı iddia edilen Modeste'yi kamp kadrosuna almadı.

KADROYA ALINMADI

Köln'den yapılan açıklamada ''Futbolcu kadroya alınmadı. Şimdi kariyeri hakkında daha rahat düşünebilir. Henüz bir anlaşma yok ve Köln bu konu hakkında bir yorumda bulunmayacak. Avusturya kampında aramızda olmayacak'' sözleri kullanıldı.

Öte yandan Alman basını, 29 yaşındaki forvet için Tianjin Quanjian'in 35 milyon Euro teklif ettiğini iddia ediyor. 2021 yılına kadar Köln ile sözleşmesi bulunan Fransız golcünün sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor.