Kolombiya Castillo'yu izlemeye geliyor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda maç kaybetmeyen Trabzonspor'da Fabian Castillo yakından takip edilecek. Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Jose Pekerman'ın yardımcılarına talimat verdiği ve Castillo'nun maçlarını izlemek için Türkiye'ye gönderdiği ifade edildi.

HASRET SONA ERMEK ÜZERE

Takvim'de yer alan habere göre; Sergilediği performans ile göz dolduran ancak ülkesinin milli takımında forma giyemeyen Fabian Castillo'nun hasreti sona ermek üzere...

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kolombiya milli takımının teknik direktörü Jose Pekerman'ın yardımcılarına Castillo'nun performansını yakından takip etmeleri konusunda talimat verdiği ve oyuncuyu izlenmesi için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelineceği öğrenildi.