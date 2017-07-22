Kombine fiyatlarında Avrupa'nın devlerini geçtik

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2017-2018 sezonu için satışa sunulan kombine bilet fiyatlarında birçok Avrupa kulübünü geride bıraktı.

2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarına 1. torbadan katılarak turnuvada Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasında yer alan Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskova ve Shakhtar Donetsk'in sezonluk kombine bilet fiyatları belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN EN UCUZ KOMBİNESİ 1250 LİRA

Beşiktaş tarafından 18 Mayıs 2017'de satışa sunulan birinci kategorideki en pahalı kombine biletin fiyatı 4 bin 750 lira olurken, kulübün en ucuz kombine bileti (8. kategori) 1250 liradan satılıyor.





REAL 596 LİRAYA SATIYOR

2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak, kupayı toplamda 12. kez müzesine götürme başarısı gösteren İspanyol temsilcisi Real Madrid'in loca haricindeki en pahalı kombine bileti 2 bin 384 avrodan (9 bin 802 lira) satışa sunulurken, Şampiyonlar Ligi'nin finalisti İtalyan ekibi Juventus'un en pahalı kombine biletinin fiyatı bin 795 avro (7 bin 388 lira) olarak belirlendi.



Başkent ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile Galli sağ kanat oyuncusu Gareth Bale gibi birçok ünlü ismi kadrosunda bulunduran yıldızlar topluluğu Real Madrid'i, sahası Santiago Bernabeu'da bir sezon boyunca izlemek için en az 145 avroyu (596 lira) gözden çıkarmak gerekiyor.





B.MÜNİH'İN EN UCUZ KOMBİNESİ 329 LİRA

Geçen sezon Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonluk ipini göğüsleyen Bayern Münih, yeni sezon kombine bilet fiyatlarını internet sitesinde paylaştı.



Kadrosunda Alman kaleci Manuel Neuer, Fransız kanat oyuncusu Franck Ribery, Hollandalı milli futbolcu Arjen Robben ve Polonyalı golcü Robert Lewandowski gibi yıldızlara yer veren ve son olarak bu ay Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez'i de renklerine bağlayan Bavyera ekibinin iç saha maçlarını Allianz Arena'da izlemek isteyen taraftarlar en az 80 avro (329 lira) ödemek zorunda.





BEŞİKTAŞ JUVENTUS'U DA SOLLADI

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 6 sezonun şampiyonu Juventus'un en pahalı kombine biletinin fiyatı bin 795 avro (7 bin 388 lira) olarak kaydedildi.



Kadrosuna son olarak Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa'yı katan Torino ekibinden yapılan açıklamada, en ucuz biletin fiyatı ise 270 avro (bin 111 lira) olarak duyuruldu.



