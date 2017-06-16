Konfederasyon Kupası başlıyor

Rusya, önümüzdeki yıl ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası öncesi çok önemli bir turnuvayı topraklarında düzenliyor.

Konfederasyon Kupası'nda dünyanın önde gelen takımları Moskova, St. Petersburg, Soçi ve Kazan'da oynanacak zorlu karşılaşmalarda kozlarını paylaşacak.

SÜPER LİG'DEN 3 FUTBOLCU VAR

8 takımın yer alacağı turnuvada; A Grubu'nda Rusya, Yeni Zelanda, Portekiz ve Meksika, B Grubu'nda Kamerun, Şili, Avustralya ve Almanya mücadele edecek.

Gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalin kaybedenleri üçüncülük karşılaşmasında kazananları ise şampiyonluk maçında 2 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

Kupanın ilk maçında ise; ev sahibi Rusya ile Yeni Zelanda sahaya çıkacak. Turnuvada Spor Toto Süper Lig'den tanıdığımız bazı isimler de sahne alacak.

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ile Ricardo Quaresma ve Bursaspor'dan Aziz Behiç, Konfederasyon Kupası'nda ülkelerinin milli takım formalarını sırtlarına geçirecek.

Ayrıca Almanya kadrosunda Türk asıllı oyuncular Emre Can ve Kerem Demirbay da yer alacak.