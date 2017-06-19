Konfederasyonlar Kupası'na video hakem sistemi damga vurdu

Rusya'da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası, oynanan futbol ya da yıldız bir futbolcunun performansıyla değil Video Hakem Sistemi'yle ön plana çıktı.



Turnuvanın ikinci gününde Portekiz-Meksika ve Kamerun-Şili maçları oynanırken iki maçta da sonuçları Video Hakem belirledi. Portekiz maçında mücadele 0-0 iken Pepe'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadele 2-2 sonuçlandı.



Bugünün ilk maçında, Pepe'nin attığı golde Nani'nin ofsaytta olduğu tespit edilirken gol de iptal edildi.

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası B Grubu maçında Şili, Kamerun'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Şili, Eduardo Vargas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Yapılan itirazlar sonrasında gol Video Yardımcı Hakem yardımıyla izlendi ve iptal edildi.

İkinci yarının 81. dakikasında Vidal ve 90+2'de de Vargas topu ağlarla buluşturdu. Vargas'ın golü, video hakem uygulamasının kararıyla gole çevrildi ve Şili sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

QUARESMA: YORUM YAPARSAM CEZA ALIRIM

Portekiz-Meksika maçı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ricardo Quaresma, "Video Hakem Sistemi'ni nasıl buldun?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Portekizli yıldız, bu konu hakkında yorum yaparsa ceza alacağını ifade etti.

FUTBOLSEVERLER "VİDEO HAKEM SİSTEMİ" İÇİN NE DİYOR

Sosyal medyadaki futbolseverlerin çoğunluğu, Video Hakem Sistemi'nin hatalı hakem kararı sebebiyle atılan ya da yenilen gollere engel olmasına karşın, futbolun ruhuna aykırı olduğunu savundu.

Bazı futbolseverler de bu sistemin sonuçları adil olarak belirleyeceği fikrini dile getirdi.