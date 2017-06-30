Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya finale çıktı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvadaki yarı final maçında, Dünya Kupası şampiyonu Almanya ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler şampiyonu Meksika, Soçi kentinde karşılaştı.

DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Maça hızlı başlayan Almanya, Goretzka'nın 6 ve 8. dakikada attığı gollerle 2 farklı üstünlük yakaladı. Meksika, bu noktadan sonra yoğun bir baskı kurdu ancak golü bulamayınca Almanya, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Almanya, Werner'in 59. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı. Almanya, Meksikalı Fabian'ın 89. dakikada, ceza sahasının oldukça uzağından attığı gole, 90+1'inci dakikada Younes'le cevap verdi.

ALMANYA 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Mücadeleyi 4-1 kazanan Almanya, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve finalde Şili'nin rakibi oldu.

Turnuvadaki 3. maçları sonunda fileleri 3'er kez havalandıran Goretzka ve Werner, gol krallığında ilk sıraya yerleşti.

ŞİLİ İLE FİNAL OYNAYACAK

Şili ile Almanya arasındaki 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finali, 2 Temmuz Pazar günü oynanacak.