Konfederasyonlar Kupası'nda tribünler boş kalmadı

Almanya'nın şampiyonluğuyla sona eren Konfederasyonlar Kupası'nda 774 bin 712 kişilik kapasitenin 628 bin 214'ü doldu. Seyirci oranında % 81'lik bir oran yakalandı. St.Petersburg % 73 ve Soçi % 73.9 ile ortalamanın gerisinde kaldı.

10 KOLTUĞU 8'İ DOLU

Rusya'nın ev sahipliğinde organize edilen FIFA 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya ilk şampiyonluğunu elde etti.İlk dört maçtaki % 75.7 doluluk oranı turnuva sona erdiğinde 16 maçta % 81.1'e ulaştı. Diğer bir deyişle her 10 koltuğun sekizi doldu; ikisi boş kaldı.

Turnuvada St. Petersburg (Kapasite: 68.134), Kazan Arena (41.585), Moskova'daki Spartak Stadı (42 bin 759) ve Soçi (41.200) kullanıldı. Her stat dörder maça ev sahipliği yaptı. Toplam 774 bin 712 kişilik kapasitenin 628 bin 214'ü doldu.

BAZI MAÇLAR FULL ÇEKTİ

Spartak Stadı'ndaki Rusya-Portekiz ve Kazan Arena'daki Meksika-Rusya maçları kapasitenin tamamen kullanıldığı maçlardı.

St.Petersburg, dört maçta 49 bin 708 ortalamayla en çok ilgi gösterilen şehir olsa da, stadı da en yüksek kapasiteye sahip olduğundan % 73 doluluk oranıyla en geride kaldı. Soçi % 73,9 doluluk oranı yakalarken Spartak Stadı % 89,2 ve Kazan Arena % 93,2 ile doluluk oranında ortalamanın üzerine çıktılar.