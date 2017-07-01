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Konoplyanka Galatasaray'ı takibe aldı

Galatasaray'ın transfer listesindeki Yevhen Konoplyanka, sarı-kırmızılı kulübü Twitter'da takibe aldı.

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Galatasaray, transfer döneminde yoluna son sürat devam ediyor. Gomis, Belhanda ve Maicon'dan sonra sıradaki isim Konoplyanka oldu.

TARAFTAR HUCÜM ETTİ

Transfer planlamalarına göre bir kanat oyuncusu almayı hedefleyen sarı kırmızılılar, Konoplyanka transferi için temaslara başlamıştı.

Galatasaray taraftarları, bu gelişmelerin ardından Konoplyanka ve menajeri Viktor Fomenko'nun sosyal medya hesaplarına hücum etti.

TWİTTER'DAN TAKİBE ALDI 

Bu ilgiye kayıtsız kalmayan yıldız futbolcu, Galatasaray'ın resmi sayfasını takip etmeye başladı. Ukraynalı oyuncu sarı-kırmızılı takıma gelmesi yönünde atılan tweetleri de beğeniye almaya başladı.

Ukraynalı oyuncunun menajerinin de aynı şekilde tweetleri beğenmesi, Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandırdı.

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