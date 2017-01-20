TFF 1'inci ligin 16'ıncı haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor'a ihtar cezası verildi.

KONUŞMA ENGELLİ TARAFTARA DA CEZA VERİLDİ

Ceza kapsamında, Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Blok'a giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı 15 yaşındaki oğlu Cihan Biçer birlikte maraton tribünden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer'i de etkiledi.

Konuşma engelli taraftara küfür cezası verdiler - İZLE

"İLK DEFA BÖYLE BİR CEZA ALDIM"

İşaret diliyle derdini anlatan ve bir firmada işçi olarak çalışan İlhan Biçer, bu hafta sonu Sivas'ta oynanacak Boluspor maçına bilet almak için gişeye gittiğinde kartının bloke olduğunu ve büyük şok yaşadığını belirterek, konuşamayan birinin bu cezadan etkilenmemesi gerektiğini söyledi.

Maç sırasında hakemlere de hiçbir şey yapmadığını belirten Biçer, "Ben 1990 yılından beri iç sahada ve deplasmanlarda Sivasspor'u takip ediyorum. İlk defa böyle bir ceza aldım. Tribünden sahaya bir şeyler fırlatsam, cezayı hak edecek bir şey yapsam bir şey demezdim ama küfürden ceza almam yanlış. Sivasspor'u çok seviyorum. Maçı kaçıracağım için üzgünüm. Bu zamana kadar Sivasspor'un hiçbir maçını kaçırmadım. Hem bekarken hem evlendikten sonra hiçbir maçını kaçırmadım, hep gittim. Boluspor maçına gitmek isterdim. Gerçekten üzüldüm. Ama pazar günü yine de stada gidip içeri girmeyi deneyeceğim" dedi.

PASSOLİG GENEL MÜDÜRÜ NE DEMİŞTİ?

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, 'küfür' gerekçesiyle bir tribündeki taraftarların tamamının kartlarının bloke edilmesi için, "Küfür edenleri tek tek tespit etmeye çalıştığınızda kameralar yakınlaştırabiliyor. Ancak sesi ayrıştırabilmek o kadar kolay değil tabii. Hangisi etti, hangisi etmedi" demişti.

Yani sistem yetersiz olduğu için bireysel yerine tüm tribüne ceza veriliyor. Böylece küfür etmeyenlerin kartları da bloke ediliyor.