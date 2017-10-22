Konya Avrupa dönüşü Kayseri'ye kaybetti

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor, sahasında Atiker Konyaspor’u konuk etti.

KAYSERİ 17 PUANA YÜKSELDİ

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Deniz Türüç ve Ryan Mendes kaydetti.

Atiker Konyaspor'un tek sayısı ise 90+1 dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 17'ye çıkarırken, Atiker Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

Lige Galatasaray mağlubiyeti ile başladıktan sonra yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Karabük’te son bulan Kayserispor, sahasında kazanarak taraftarına moral verdi.

Ligde istikrarsız sonuçlar alan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta sahasında Salzburg’a 2-0 yenilen Atiker Konyaspor ise Kayseri deplasmanından da eli boş döndü.