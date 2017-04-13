Konya'dan kafaları karıştıran Aykut Kocaman açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu söyledi.

Baydar, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Kocaman ile 2018 yılına kadar sözleşmeleri olduğunu belirtti.

BEN GİDECEĞİM DEMEDİ

Kocaman'ın hiçbir zaman "Ben gideceğim." demediğini ifade eden Baydar, "Sadece 'Dönem sonunda başkanla oturup değerlendirme yapacağız.' dedi. Aykut Kocaman görevinin başında, futbolcularının yanındadır. Kocaman, hala kulübümüzün hocasıdır. Bence önemli olan bu. Hocamızın uzun yıllar burada kalmasından yanayım. Konya'ya ve Konyaspor'a katkı sağladığı görüşündeyim. Sağlamaya da devam edecektir." diye konuştu.