Konya'dan Trabzon taraftarına 900 TL'lik bilet

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesinde yeşil-beyazlı yönetimin rakip takım taraftarlarına ayrılan biletlerin fiyatlarını 900 TL olarak açıklaması olay yarattı.

PFDK'dan aldığı ceza dolayısıyla Konyaspor taraftarları maça gelemeyecek. Sadece bordo-mavili taraftarların girebileceği karşılaşmanın 900 TL'lik biletleri ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "PFDK'nın kararı sonrası taraftarlarımızın cezalı olduğu için giremeyeceği karşılaşma için misafir kulübe uygulanacak bilet fiyatı 900 TL olarak belirlendi" denildi.

Ayrıca 900 TL'Lik bilet fiyatı belirleyen Konyaspor, TFF'den ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

TALİMATLAR NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesine göre fahiş fiyat uygulayan kulüplere 100 bin TL para cezası veriyor. Konyaspor'un Trabzonspor'a 900 TL bilet fiyatı belirlemesinin ardından Konyaspor'un PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

ANADOLU KULÜPLERİ DAHA ÖNCE DE YAPTI

Bu tip fahiş bilet fiyatlarını diğer Anadolu kulüpleri de zaman zaman uyguluyor. Daha önce Bursaspor da Galatasaray maçında yaklaşık 800 TL'lik bilet fiyatıyla gündeme gelmişti.

Anadolu kulüpleri bu tarz yüksek bilet fiyatıyla bir nevi maça deplasman seyircisi gelmesin mantığıyla hareket ediyor. Öte yandan deplasman seyircisi yüksek bilet fiyatlarına rağmen deplasmanın yolunu tutarsa, bu sefer de satılan biletler kulübün kasasına gelir olarak dönüyor.