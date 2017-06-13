Konyaspor 10 numarasını Fransa'da buldu

Geçtiğimiz sezonu inişli çıkışlı bir şekilde geçiren Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Reşit Akçay getirilirken yönetim transfere hız verdi.
İTALYAN 10 NUMARA
Tecrübeli teknik adamın verdiği isimler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim Akhisar Belediyespor'un da gündeminde olan Cristian Battocchio ile anlaşmaya vardı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
25 yaşındaki İtalyan futbolcunun şehre gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sezonu Fransa 2. Lig takımlarından Stade Brest 29'da geçiren 10 numaralı orta saha oyuncusu, 38 maçta 8 gol atıp 6 asist yaptı