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Konyaspor Antalya kampını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, Antalya'da yaptığı devre arası kampını tamamladı.

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Konyaspor Antalya kampını tamamladı

Yeşil-beyazlılar, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde  konakladığı otelde 6 gün süren kampın son çalışmasını gerçekleştirdi.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞANLAR OLDU

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki yeşil-beyazlılar, ilk önce  salonda kuvvet çalıştı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, pas ağırlıklı bir  çalışma yaptı.

Sakatlıkları bulunan kaleci Serkan Kırıntılı, Alban Meha, Ali Turan ve  Selim Ay, takımdan ayrı çalıştı.

Antalya kampını tamamlayan Atiker Konyaspor, öğle saatlerinde kara  yoluyla Konya'ya gidecek.

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