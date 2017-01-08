Konyaspor Antalya kampını tamamladı

Caner Erkin bir kez daha nargile içerken görüntülendi

Bu sezonki 17. triple-double'ına imza atan Westbrook, ayrıca Michael Jordan'ın ardından bir ilki başardı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ali Şafak Öztürk'ün Eto'o'yu satmayacağız açıklaması için; "Biz o işleri 15 yaşında bıraktık" dedi.

1 Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi Mustafa Denizli, eşinin kendisinden boşanmak için 5 milyon TL istediğini, kayınbiraderlerinin evini basarak kendisini darp ettiğini söyledi.

2 Sneijder'e Çin'den dev teklif Çin ekibi Beijing Guoan'ın G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e 3 yıl için 36 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

3 Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı Reina'da bulunan Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa Boydaş, ''Saldırının olacağı içime doğmuştu, Allah kurtardı'' dedi.

4 Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı TFF, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan hakem Süleyman Belli hakkında bir açıklama yayınladı.

5 Hamza Hamzaoğlu'ndan muhteşem gol - İZLE Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, devre arası kampındaki antrenmanda kale arkasından güzel bir gol attı.

6 Yasin Öztekin satılıyor Galatasaray yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'i devre arası transfer döneminde satmayı planlıyor.

7 Göztepe gittiği her takımda şampiyon olan Murat'ı aldı Göztepe, Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

8 İsmail Kartal: Gökhan para için camiasız kaldı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı bırakıp Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'e gönderme yaptı.

9 Galatasaray Şehit Fethi Sekin'in oğlunu alt yapıya davet etti Galatasaray, şehit polis Fethi Sekin'in oğlunun altyapıda oynaması ve eğitim bursu için her türlü imkanı sağlayacağını duyurdu.