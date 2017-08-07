Dün akşam Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan ve Konyaspor'un 2-1'lik skorla kazandığı Turkcell Süper Kupa maçının ardından Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, TRT Spor'da Transfer Günlüğü programında açıklamalar yaptı.

Konyaspor Başkanı Fikret Orman'a tepkili VİDEO

"HAK EDENLER CEZA ALSIN"

Şan, Orman'ın bugün yaptığı açıklamalara karşılık; "Fikret başkan büyük bir camianın başkanı. 'Dünyayı ayağa kaldıracağız' gibi söylemleri biz söyleyemiyoruz. Meşale ve patlayıcılar Beşiktaş tarafında başlatıldı. Beşiktaş tribününden bir taraftar da sahaya atladı. Maç sonunda Beşiktaş tarafından da 40-50 kişi sahaya indi. Öyle dünyayı ayağa kaldırarak iş çözülmüyor. Hak eden kişilerin cezalandırılmasını istiyoruz. Bugün aldığım bilgi, elinde bıçakla sahaya giren kişiyi kimse tanımıyor. Bu işler karşılıklıdır. Dünyayı ayağa kaldırmaya gayret edeceğimize, bu işi cezalandırmaya gayret edelim." dedi.