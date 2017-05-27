Konyaspor Başkanı: Finalde hakem faciası yaşamayalım

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı için "Hiç kimseden çekinmeden, her türlü baskıya göğüs gerecek, adil yönetim sergileyecek, saha içi ve dışındaki gelişmelerin oluşturduğu stresi kaldırabilecek bir hakem istiyoruz. Kısacası telafisi olmayan bu maçta hakem faciası yaşamak istemiyoruz." dedi.

Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'un 95 yıllık tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de çıkacağını söyledi.

HEPİMİZ HEYECANLIYIZ

Final maçına, şehir, taraftar, teknik heyet ve futbolcular olarak hazır olduklarını belirten Şan, "Stadyumda bize ayrılan bölümün biletlerinin tamamı tükenmiş durumda. Hepimiz heyecanlıyız ve camiamıza bir ilki yaşatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.