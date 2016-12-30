Konyaspor Başkanı Şan: Hiçbir futbolcuyu satmayacağız

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, 2016-2017 sezonunun 1. devresini basın mensuplarına değerlendirdi.

İLK 6 İÇİNDE BİTİRMEK İSTİYORUZ

Sezon hedeflerini dile getiren Ahmet Şan, "Konyaspor olarak geçen sezon 3. sırada bitirmemiz belki de beklentilerin artmasına vesile olmuştur. Fakat bizim orta vadedeki hedefimiz şuydu; onun için de bu sezon başında da ilk altı içinde bitirme gayreti içinde olacağımızı ifade etmiştik. Devre arasını 23-26 puan bandında sezon sonunu da 55-60 puan bandında hedefliyoruz" dedi.

HİÇBİR FUTBOLCUYU SATMAYACAĞIZ

4 Ocak'ta transferlerin başlayacağını vurgulayan Şan, "Biz sezon başında gerekli yerlere transfer yaptık. İnşallah devre arasında da transfer yapacağız. Futbolcularımıza gerçekten talipler var fakat biz takımımızın iskeletini bozmak istemiyoruz. Tam tersine takviye yaparak 2. yarıya daha güçlü girmek istiyoruz. Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.