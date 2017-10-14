Konyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'de 8. haftanın kazananlarından Başakşehir ve Göztepe zirve yarışına dahil oldu. Antalyaspor ise dibe demir attı.

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Janssen: Fenerbahçe harika bir kulüp

Hollandalı Vincent Janssen, büyük ve harika bir kulüp olduğu için Fenerbahçe'yi tercih ettiğini açıkladı.