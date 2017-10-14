Konyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR

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25' Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Musa Araz tekrar topla buluştu. Musa'nın ortasında kalesini terkeden Fernando Muslera topu yumrukladı. Ceza sahası dışına düşen topu iyi takip eden Moryke Fofana gelişine vurşunu yaptı meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
15' Mücadelede tempo oldukça yüksek. Galatasaray oyunu Konyaspor yarı sahasına yıktı. Konyaspor ise kapılan toplarla hızlı ataklar oluşturuyor.
5' Mücadelenin ilk dakikalarında iki takım da hızlı ataklar oluşturmaya çalışıyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Galatasaray başladı.
Spor Toto Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Galatasaray, Konyaspor maçını da kazanarak başarılı performansını sürdürmeye hedefliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Konyaspor: Serkan, Milosevic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Skubic, Bourabia, Jonsson, Musa Araz, Fofana, Eze
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis