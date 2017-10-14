Konyaspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Galatasaray, Konyaspor maçını da kazanarak başarılı performansını sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Tolga Ciğerci müsabakada forma giyemeyecek.
GALATASARAY 11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Atiker Konyaspor'un cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarları karşılaşmayı statta izleyemeyecek.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, ardından ligde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlikle rakiplerine 3 puan sevinci yaşatmadı.
Geride kalan sezonun son 4 maçını kazanan Galatasaray, bu sezonki 7 karşılaşmada ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Mehdi, Milosevic, Fofana, Musa Araz, Manyama
Galatasaray: Muslera, Latovlevici, Maicon, Denayer, Mariano, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis