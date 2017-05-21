Konyaspor Karabük'ü rahat geçti

Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında Konyaspor evinde Kardemir Karabükspor'u konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Konyaspor, ligde de yoluna galibiyetle devam etti.

BAJİC GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine göre daha üstün bir futbol sergileyen ev sahibi yeşil-beyazlılar, 23. dakikada ligin formda isimlerinden Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden 4 dakika sonra bu kez sahneye Ömer Ali Şahiner çıktı ve durumu 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

KONYA ZORLANMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Konya karşısında istediği oyunu sergileyemeyen Karabükspor, son dakikada kalesinde bir gol daha gördü.

Konyasporlu Hora kaleciyi geçerek rahat bir vuruşla durumu 3-0 yaptı ve bu gol maçın skorunu belirledi.

Bu galibiyetin ardından Konyaspor 43 puana çıkardı. Karabükspor ise 39 puanda kaldı.