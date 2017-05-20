Konyaspor Mevlüt Erdinç'i istiyor

Türkiye Kupası’nda adını finale yazdıran Konyaspor, bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI

Yeşil-beyazlıların gündemine gelen son oyuncu, Mevlüt Erdinç. Milli futbolcunun menajeriyle temasa geçilirken, ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Bonservisi Alman kulübü Hannover’de olan ve kiralık olarak Metz’de oynayan Mevlüt, bu sezon çıktığı 23 lig maçında 6 kez ağları havalandırdı.

TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR

1 senelik sözleşmesi kalan 30 yaşındaki başarılı forvetin Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Konyaspor, oyuncudan bonservis problemini çözmesini bekliyor.