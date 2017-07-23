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Konyaspor Musa Araz'ı transfer etti

Atiker Konyaspor, geçtiğimiz sezon Lausanne’de forma giyen Musa Araz ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Konyaspor Musa Araz'ı transfer etti

2017-18 sezonunda 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Atiker Konyaspor, bir transfere daha imza attı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Atiker Konyaspor, Musa Araz ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Atiker Konyaspor’umuz 23 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu Musa Araz ile anlaştı. Profesyonel kariyerine Basel’de başlayan Musa Araz geçtiğimiz sezon Lausanne’de forma giydi. İsviçre’nin alt milli takımlarının tamamında oynayan Musa ile 5 yıllık sözleşme imzaladık."

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