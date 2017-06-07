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Konyaspor Mustafa Reşit Akçay'la anlaştı

Aykut Kocaman'ın ayrılmasının ardından Atiker Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı.

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Konyaspor Mustafa Reşit Akçay'la anlaştı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğundan sonra takımdan ayrılan Aykut Kocaman'ın yerine tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'ı getirdi.

3 YILLIĞINA ANLAŞTILAR

Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılmasının ardından Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı.

2014 yılından itibaren yeşil beyazlı ekibi çalıştıran teknik direktör Aykut Kocaman, sezonun son maçı olan Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe'nin başına geçmek için takımdan ayrıldı.

Bunun üzerine 30'un üzerinde teknik direktörü listeye alan Atiker Konyaspor yönetimi, son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına anlaştı.

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