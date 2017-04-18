Konyaspor Stoch'a talip oldu

Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Yeşil-Beyazlı yönetimin Slovak yıldızın menajeri aracılığıyla nabız yoklamaya başladığı belirlendi.

PAOK DA TALİP OLMUŞTU

Bu sezon Süper Lig'de Sarı-Lacivertli formayla yalnızca 6 kez forma şansı bulabilen 27 yaşındaki futbolcuya Yunanistan'dan PAOK da talip olmuştu.

Bu konuda elini çabuk isteyen Konyaspor'un şimdiden önprotokol yapmak için zemin aradığı ifade edildi. Konyaspor'un forvet arayışına da başladığı gelen haberler arasında yer alıyor