Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Atiker Konyaspor Kulübü, teknik direktör arayışlarıyla ilgili çıkan haberleri resmi siteden yalanladı.

Yapılan açıklamada Aykut Kocaman'ın sözleşmesinin 2018 yılında sona ereceği vurgulandı.

HOCA ARAMIYORUZ

"Dün yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Sayın Aykut Kocaman ile 31.05.2018’e kadar sözleşmesi bulunan Atiker Konyaspor Kulübü olarak hiçbir şekilde teknik direktör arayışımız bulunmamaktadır. Bu noktada, hiçbir kişi ya da kurumla herhangi bir görüşmemiz olmamıştır.

Büyük taraftarımızın Cuma günü yapılacak olan önemli bir müsabaka öncesinde bu tür haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir.

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu"