Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a uyarı

Geçen sezonki çıkışını bu yıl gösteremeyen Konyaspor'da yönetim Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Aykut Kocaman'a uyaran bir açıklama yaptı.

Konyaspor'un açıklaması şöyle;

"Uzun lig maratonunda her takım zaman zaman inişli çıkışlı sonuçlar yaşayabiliyor. Şu an Konyaspor’umuz böyle bir sürecin içinde yer alıyor. Fakat bu dönemin uzun vadeli olmadığını düşünüyoruz. Geçtiğimiz sezon, mevcut kadromuz bize büyük bir gurur yaşatmış ve karşılığında eksik noktalara ilave transferler yapılarak bu yola devam edilmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, teknik direktörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıyoruz. Bir önceki sezona göre 6 puan geride olan takımımız, kupada çeyrek finalde mücadele edecek. Hedefimizin ise mevcut kadro ile ligi üst sıralarda bitirmek ve TÜRKİYE KUPASI olduğu bilinmelidir. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı ile birlikte çıkışa geçerek layık olduğumuz yerlere geleceğimizden herhangi bir şüphemiz yoktur. Son olarak, bizi Ankara’da yalnız bırakmayan muhteşem taraftarımıza galibiyet sevinci yaşatamadığımız için son derece üzgünüz. Kalan maçlarımızın tamamında hırsımızı, isteğimizi sahaya yansıtarak, o asil formanın hakkını verecek futbolcularımızla, çok daha iyi bir Konyaspor izleteceğimizin bilinmesini istiyoruz."