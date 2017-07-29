Konyaspor'dan Demba Ba atağı

UEFA Avrupa Ligi macerasına yine gruplardan başlayacak olan Konyaspor, transferde bu paralelde görüşmeler yapıyor.

DEMBA BA'YI İSTİYORLAR

Kaliteli ve yıldız nitelikli oyuncular almayı planlayan Anadolu Kartalı, Demba Ba'yı kadorsuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş’ın kiralık olarak aldığı Senegalli futbolcu, sezon sonunda Shangai Shenhua’ya döndü. Konyaspor, Demba Ba’yı kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor.

MADDİ ŞARTLARI ZORLAYACAK

Oyuncuyla temasa geçilirken, bonservis ücreti ödenmeden transferin gerçekleşmesi planlanıyor.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Demba Ba’nın takıma katılması halinde hücum bölgesinde sıkıntı yaşamayacaklarını belirtirken, Yeşil-Beyazlılar maddi olarak da tüm şartları zorlayacak.

ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ

Kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyen ve kendisi için maddiyatın ön planda olmadığını belirten Demba Ba’nın önceliği Beşiktaş’a dönmek.

Ancak Siyah-beyazlılar bu konuda pek istekli değil. Konyaspor elini çabuk tutarken, 1 haftalık süreçte olumlu veya olumsuz bu transferi noktalamak istiyor.