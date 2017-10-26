Konyaspor'un yeni hocası Mehmet Özdilek

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Rodallega, kendisine ırkçı sataşma olduğu için kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Atiker Konyaspor yeni teknik direktörünü buldu. Yeşil-beyazlılar, Fahreddin Ömeroviç ile prensipte anlaşmaya vardı.

Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan, Caner Erkin'in kendisine ettiği küfürleri duymadığını söyledi.

Mete Kalkavan: Çok ses vardı küfürleri duymadım

9

Video Hakem Sistemi ilk olarak offline uygulanacak

İlk olarak Bursaspor-Antalyaspor ve F.Bahçe-Kayseri maçlarında offline olarak denenecek olan VAR, alınacak sonuca göre hayata geçirilecek.