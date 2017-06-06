Konyaspor'un yeni teknik direktörü Cosmin Contra

2016/17 sezonun sona ermesinin ardından Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Atiker Konyaspor yeni teknik direktörünü buldu.

YENİ HOCA CONTRA

Yeşil-beyazlılar Aykut Kocaman'ın yerine Rumen teknik direktör Cosmin Contra ile anlaşmaya vardı.

Atiker Konyaspor son olarak Dinamo Bükreş'i çalıştıran Cosmin Contra ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

41 yaşındaki Contra geçtiğimiz sezon Romanya 1. Ligi ekiplerinden Dinamo Bükreş'i çalıştırmıştı. Romanya temsilcisi geçtiğimiz Mayıs ayında Contra'nın sözleşmesini 2018'e kadar uzatmıştı.