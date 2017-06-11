Kosova-Türkiye maçı ilk 11'leri

Elemelere istediği gibi başlayamayan milli takım, son iki maçını kazanarak, çıkış yakaladı.

Grupta yaptığı 5 maçta 2’şer galibiyet ve beraberlik alan milliler, 1 kez de rakiplerine mağlup oldu. Grupta 8 puan toplayan Ay-Yıldızlı ekip, aynı puanlı Ukrayna’nın ardından averajla 4. sırada yer alıyor.

Saat 21.45'de Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak ve mücadele TV 8'den canlı yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Kosova: Ujkani, Pnishi, Aliti, Vojvoda, Rrahmani, Zeneli, Alushi, Berisha, Kryeziu, Nuhiu, Avdijaj

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan, Çağlar, Mehmet Topal, Hasan Ali, Ozan Tufan, Selçuk, Oğuzhan, Volkan Şen, Cengiz, Burak