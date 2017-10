Kosova'dan 1 şut fazlamız var

Gruplarda oynanan 10'ar maçın istatistikleri de ortaya çıkıyor. Şut istatistiğinde Türkiye 94 şutla, toplam 55 takım içinde 42'nci sırayı aldı; sadece 12 ülkeyi geçebildi.

İSTATİSTİKLERDE DE KÖTÜYÜZ

10 maçta 94 şut atabilen Türkiye'nin gerisinde kalanlar Kosova (93), Litvanya (92), Finlandiya (92), Faroe (83), Letonya 881), Lüksemburg (79), Moldova (68), Andorra (54), Cebelitarık (53), Malta (41), Liechtenstein (39) ve San Marino (19) oldu.

Türkiye 10 maçta 3 bin 978 isabetli pas yaptı. Bu sayı 92 şut, 36 isabetli şut ve 14 gole oranlandığında tablo şöyle: Türkiye, her bir şut için 40 pas, her bir isabetli şut için 110 pas, her bir gol için 284 pasa ihtiyaç duydu.

Aynı inceleme grubu lider bitiren İzlanda için yapılırsa (2 bin 449 pas, 129 şut, 48 isabetli şut ve 16 gol) tablo şöyle: İzlanda, her bir şut için 19 pas, her bir isabetli şut için 51 pas, her bir gol için 153 pasa ihtiyaç duydu