Kötü tezahürat edilirse hakem maçı tatil edecek

Dünya futbolunun patronu, cumartesi günü Rusya'da yapılacak Konfederasyon Kupası'nda hakemlerin tribünlerde 'ırkçı ve ayrımcı sloganlar atılması, hareketler yapılması' durumunda maçı tatil edebileceklerini açıkladı.

MAÇI TATİL EDEBİLECEK

Yeni kural Konfederasyon Kupası'nda uygulanacak. Futbol sahalarındaki ırkçılığın önüne geçmek isteyen FIFA, yeni üç adımlı bir prosedür çerçevesinde hakemlerin önce maçı durdurma, sonra ırkçı faaliyetlerin durdurulması için anonsla uyarı yaptırma ve sonuç alınamamışsa maçı tatil ederek sahayı terk etme hakkı olacak.

İLK KEZ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bunlara ek olarak FIFA, müsabakalarda sadece her iki kulübün taraftarlarını izleyecek tarafsız gözlemcileri de görevlendirecek. Bu gözlemciler iki takımın taraftarlarının davranışlarını izleyerek FIFA'ya rapor verecek. Uygulama ilk kez Konfederasyon Kupası'nın açılış maçı olan Rusya-Yeni Zelanda müsabakasında yürürlüğe girecek.