Krasic: Volkan idmanda bile gol yemiyordu

Lechia Gdansk forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, Polonya basınına bir röportaj verirken Türkiye'deki günleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Tottenham, Lazio ve Sampdoria'dan transfer teklifleri geldiğini söyleyen Krasic, "Fenerbahçe ise 4 senelik yüklü bir sözleşme önermişti. O an için en iyi seçenek olarak gözüküyordu. Ama kimse bana güvenmedi. İlk 2 maç çok iyi oynamıştım ve sonrasında bir adale sakatlığı yaşadım. O dönem benim bölgeme bazı transferler de yapıldı. Türkler biraz aceleci. Benden çok erken vazgeçtiler. Eğer bana yeterince şans verilse ve güvenilse şu anda hala İstanbul'da oynuyordum" ifadelerini kullandı.

İDMANDA BİLE GOL YEMİYORDU

Krasic en çok baskının hangi ülkede sorusunu cevaplarken Volkan Demirel'le ilgili de flaş bir yorumda bulundu: "Moskova'da çok fazlaydı. Kulüp birçok para harcamıştı ve başarılı olmak zorundaydı. Ama herhalde en zorlu ortam Türkiye'deydi. Oradaki taraftarlar fanatik. Çılgınlar, çılgınlar... Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştımç Kazandığınızda sizi el üstünde tutuyorlar, kaybettiğinizde ise ağlayıp taş fırlatıyorlar. Bu sadece Fenerbahçe için değil her takım için geçerli. Fenerbahçe'de Volkan Demirel'i tanımalısınız. Ona idmanda gol atabilmek mucize gibi bir şeydi. Eğer istese Barcelona ya da Real Madrid'in kalesini koruyabilirdi. Ama o İstanbul'da efsane olmayı tercih etti."