Krasnodar futbolu unuttu Fenerbahçe hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Krasnodar ile karşılaşacak. Temsilcimizin Rus ekibine karşı çok fazla avantajı var.

KRASNODAR RESMİ MAÇI UNUTTU

Rusya Ligi'nin Aralık ayında devre arasına girmesinden dolayı Krasnodar bu sene henüz resmi müsabakaya çıkmadı ve yaklaşık 2.5 aydır maç eksiği var. Bu yönüyle Krasnodar kapalı kutu ancak Fenerbahçe'nin daha hazır olduğu açık.

ADVOCAAT RUS LİGİ'Nİ İYİ TANIYOR

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknin adamı Advocaat 3 yıl Rusya'da Zenit'i çalıştırdı ve Rusya futboluna son derece hakim. Advocaat'ın yanı sıra savunmada cezalı olan Skrtel'in yerine forma giyecek olan Neusdtadter'in de Rusya Milli Takımı'nın oyuncusu olması. Neusdtadter de Hollandalı hoca gibi Rusya Ligi'ni yakından tanıyor.

LENS HAVA ŞARTLARINA ALIŞIK

Advocaat ve Neusdtadter kadar bir dönem Dinamo Kiev'de forma giyen Lens de bu tarz soğuk havalara fazlasıyla alışık bir oyuncu.