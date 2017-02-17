Krasnodarlı yönetici: Biz Galatasaraylıyız

Adı bir dönem Galatasaray yönetimiyle de anılan inşaat firması sahibi Bahattin Demirbilek yaptığı açıkalamada; "Çok iyi bir Galatasaraylıyım. Bizim gönlümüz, rengimiz belli. Biz Galatasaraylıyız" dedi.

GALATASARAY'A ADAY OLACAKTI

Hatırlanacağı üzere Bahattin Demirbilek'in adı Duygun Yarsuvat döneminde Galatasaray camiası tarafından başkanlık için hazırlanıyor şeklinde duyulmuştu. Rusya'da büyük yatırımlar yapan ve halen Rusya takımlarından Kuban Krasnador'da Asbaşkanlık görevini yürüten Bahattin Demirbilek'in o dönemde sarı kırmızılıların başkanlığına aday olacağı söylentileri çıkmıştı.