Kubilay Kanatsızkuş: Le Guen beni Giroud'a benzetiyor

Kubilay Kanatsızkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefinin Bursaspor'a daha fazla katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Teknik direktörleri Paul Le Guen'in çok büyük bir kariyere sahip, önemli bir çalıştırıcı olduğunu aktaran 20 yaşındaki oyuncu, Fransız teknik adamın idmanlarda kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

GİROUD'U TAKİP EDİYORUM

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizen Kubilay Kanatsızkuş, "Bu sezon hedefim ilk 11'de daha fazla sahaya çıkmak. Hocalarım da arkamda duruyor. Gelişmem lazım, gelişime de açık bir oyuncuyum. Türkiye'de Eren Derdiyok ve Fernandao oyun tarzıma benziyor. Avrupa'da da Olivier Giroud'nun oyun tarzını beğeniyorum. Paul Le Guen beni Giroud'ya benzetiyor." ifadelerini kullandı.

Paul Le Guen'in, Fransa'da önemli başarılara imza attığını hatırlatan genç golcü, "Hocamız çok önemli bir isim. Fransa'daki başarıları ortada. Bize de farklı bir hava kattı, takımımız çok iyi durumda. Çok çalışıyoruz, iyi yoldayız ve bu sezon iyi işler yapacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.