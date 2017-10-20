UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Everton-Lyon karşılaşmasında çıkan kavgada bir taraftarın kucağındaki çocuğuyla kargaşaya dahil olması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

TARTIŞMA YAŞANDI

Maçın 63. dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmaya taraftarlar da dahil oldu ve saha karıştı.

Kucağındaki çocuğuyla kavgaya karışan taraftar - İZLE

KUCAĞINDAKİ ÇOCUĞUYLA KARIŞTI

İki oyuncu arasındaki gerginliğin büyümesi sonrasında diğer futbolcular da kavgaya dahil olurken kucağında bir çocukla futbolcuya saldırmaya çalışan bir taraftar dikkatleri çekti.

Fransız ekibi Lyon, zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken Everton’ın tek golünü kaptan Ashley Williams kaydetti.