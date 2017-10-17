Kulüpler suçların bireysel olmasını istiyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, başkan yardımcıları Şekip Mosturoğlu ve Hikmet Feridun Tankut'la TFF yönetimini, federasyonun Riva'daki tesislerinde ziyaret etti.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özbek, görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını dile getirdi.

Özbek, şunları kaydetti: "Kulüpler Birliği Vakfı olarak toplantı talebinde bulunmuştuk. Toplantının ana konusu, altyapı ve buna bağlı olarak Türkiye'deki gençlerin yetişmesiydi. Tabii bunu yabancı sınırlamasıyla birlikte konuştuk. Bu bağlamda daha kuvvetli bir milli takım, daha güçlü bir gençlik yetiştirmek üzere mutabakatımız oldu. Ortak bir çalışma içinde olacağız."

"CEZALARIN KİŞİLERE VERİLMESİNİ İSTEDİK"

TFF'nin kurullarıyla ilgili bir görüşme yapmadıklarını aktaran Özbek; "Buradaki en önemli görüşmelerden birisi, statlardaki tribün olaylarına bağlı olarak yapılan çalışmalardı. Kulüplerin talepleri, cezaların kişilere verilmesiydi. Bu manada bir talimat değişikliğine ihtiyaç vardı ve bunun çalışması yapıldı." şeklinde konuştu.

VİDEO HAKEM SİSTEMİ

Önemli konulardan birisin de video hakem olduğunu dile getiren Dursun Özbek; "Federasyon bu konudaki hazırlıklarını bitirmek üzere. Federasyon video hakemle ilgili 2 hafta sonra bir deneme yapacak. Video hakemin aksamadan ilerlemesi lazım. Bu manada federasyon çalışıyor. Hazırlık maçlarında 'off-line' olarak yapılacak bu uygulama. Bu çalışmaların neticelenmesi ve uygulamanın eksiksiz başlaması lazım. Uygulama zaten başlar başlamaz tartışmaya sebebiyet verirse sonu iyi gelmez." diyerek sözlerini noktaladı.