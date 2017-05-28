Küme düşecek son takım son hafta belli olacak

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen takım son hafta belli olacak. 33. haftada Bursaspor, seyircisi önünde oynadığı maçta Gençlerbirliği'ne 90+3'te kalesinde gördüğü golle 2-1 yenildi. Üst üste 6. maçında da sahadan yenilgiyle ayrılan Yeşil-Beyazlılar, bu sonucun ardından 35 puanda kaldı.

RİZE ÜMİDİNİ SON HAFTAYA TAŞIDI

Haftaya küme düşme hattında giren Çaykur Rizespor ise Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 33 yapan Karadeniz ekibi, ligde kalma umutlarını son haftaya bıraktı.

Ç.RİZESPOR'UN MUTLAKA KAZANMASI LAZIM

Son haftada Trabzonspor deplasmanına çıkacak Bursaspor, bu maçtan puan çıkaramaz, Rizespor da Alanyaspor'u mağlup ederse yeşil-beyazlı ekip lige veda edecek. İki takımın da yenilmesi ya da berabere kalması halinde Çaykur Rizespor küme düşecek.