Kupa Voley'in düzenleneceği şehirler belli oldu

Bu sezon Kupa Voley ismiyle oynanan Türkiye Kupası'nda final müsabakaları erkeklerde Balıkesir, kadınlarda ise Ankara'da yapılacak.

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Kupa Voley'in düzenleneceği şehirler belli oldu

Voleybolda bu sezon Kupa Voley ismiyle oynanan Türkiye Kupası'nda final müsabakalarının yapılacağı iller belirlendi.

BALIKESİR VE ANKARA

Kupa Voley'de final müsabakaları erkeklerde Balıkesir'de 10-12 Ocak 2017'de, kadınlarda ise Ankara'da 15-17 Ocak 2017'de gerçekleştirilecek. Final müsabakalarında, 8'er takım mücadele edecek.

İLK 4 DİREK KATILACAK

Voleybol liglerinin ilk yarısını ilk 4 içinde bitiren erkeklerde Ziraat Bankası, Fenerbahçe, Arkas Spor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kadınlarda ise VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray ve Fenerbahçe, final müsabakalarına doğrudan katılacak.

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