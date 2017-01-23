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Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının son haftasında yarınki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

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Kupada hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grupların son maçları yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

G.SARAY MAÇINA SERKAN TOKAT VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 5 maçta düdük çalacak hakemler şöyle:

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor: Gürel Uzuner
14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor: Mustafa Öğretmenoğlu
14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor: Levent Balcı
18.30 Galatasaray-Anagold 24 Erzincanspor: Serkan Tokat
19.00 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923: Abdulkadir Bitigen

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