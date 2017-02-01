Kupada kale Muslera'ya emanet

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon oynadığı 7 Türkiye Kupası maçının tamamında forma giyen Cenk Gönen, cumartesi günü Medipol Başakşehir ile oynanacak çeyrek final karşılaşmasında eldivenleri Fernando Muslera’ya teslim edecek.

HER MAÇTA GOL YEDİ

Başakşehir maçına büyük önem veren teknik direkter Riekerink, eldivenleri Muslera’ya teslim etme kararı aldı.

Bu sezon kupada oynanan 7 maçın tamamında kaleyi koruyan Cenk ise kulübede oturacak. Bu kararda Cenk’in performansı büyük rol oynadı. Tecrübeli kaleci, bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol yedi.