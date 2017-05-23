Kupalar Mourinho'dan sorulur

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve gelecek sezon Avrupa arenasında yer alabilmek için UEFA Avrupa Ligi'ne ağırlık veren Manchester United, yarın Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı final maçında, teknik direktör Mourinho'nun finallerdeki başarılı geçmişini de arkasına alacak.

Portekiz temsilcisi Porto'da kazandığı başarılarla sivrilen, İngiltere'de Chelsea ve Manchester United, İtalya'da Inter, İspanya'da da Real Madrid gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerini çalıştıran 54 yaşındaki Mourinho, Ajax karşısında kariyerinin 15. kupa finaline çıkacak.

11 KEZ SAHADAN KUPAYLA AYRILDI

Porto ile 5, Chelsea ile 4, Inter ve Real Madrid ile 2'şer, son olarak da çalıştırdığı Manchester United ile bir kupa finaline çıkan deneyimli teknik adam, 11 kez sahadan kupayla ayrılan taraf oldu.

Avrupa'da Porto ve Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi, yine Porto ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Mourinho, 2003 yılında Milan'a karşı Porto ile çıktığı UEFA Süper Kupa finalini ise Ukraynalı futbolcu Shevchenko'nun golüyle kaybetti.

Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarla İngiltere Lig Kupası'nda 4 kez, İngiltere Federasyon Kupası, Portekiz Kupası, İspanya Kupası ve İtalya Kupası'nda da birer kez kupayı havaya kaldırdı.