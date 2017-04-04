Kuyt devreye girdi Bilal F.Bahçe'yi seçti

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Feyenoord formasıyla Fenerbahçe’ye karşı 2 maçta da forma şansı bulan Bilal Başacıkoğlu, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

SEZON SONU İMZALAR ATILACAK

Bu sezon Hollanda ekibiyle 33 resmi maça çıkan ve 1 gol atıp 6 da asist yapan 22 yaşındaki yetenekle ve kulübüyle her konuda anlaşan Kanarya, sezonun sona ermesinin ardından bu transferi tamamlayacak.

Kariyerinde birçok kez Hollanda ile Türkiye genç milli takımları forması giyen ve her iki kanatta da oynayabilen Bilal için 500 bin Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Fenerbahçe, iki takım arasında oynanan maçlarda görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Feyenoord, Kanarya’nın teklifine olumlu yanıt verirken, Hollanda ekibiyle sadece 1 yıllık sözleşmesi kalan genç oyuncunun sezon sonunda Sarı-Lacivertli formayı giymesi bekleniyor. KUYT DEVREYE GİRDİ

2012 ve 2015 arasında 3 sezon Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, gerek saha içi gerekse saha dışında sergilediği efendi tavırla Sarı-Lacivertliler’in sembol isimlerinden biri olmuştu.