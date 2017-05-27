Kvitova kortlara dönmenin heyecanını yaşıyor

Elinden geçirdiği operasyonun ardından sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros'a katılmaya hazırlanan Çek tenisçi Petra Kvitova kortlara dönecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

RÜYAM GERÇEK OLDU

İngiliz basınına konuşan 27 yaşındaki tenisçi, kariyerini tehdit eden elindeki sakatlığın geçtiğini belirterek, "Bugünün geleceğini biliyordum. Çok sevinçliyim ve rüyam sonunda gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Roland Garros tek kadınlar ilk turunda dünya 86 numarası ABD'li Julia Boserup ile maça çıkacak 16 numaralı seribaşı Kvitova, turnuvada elinden geleni yapacağını belirterek, "Zor bir dönemden geçtim ve yaşadıklarımı atlatabilmem kolay olmadı. Tenis oynamaya yeni̇den hazırım. Elimin %100 hazır hale gelmediğinin farkındayım. Umarım turnuvada her şey yolunda gider. Ama tenise dönmek beni çok sevindirdi." diye konuştu.